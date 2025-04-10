Ситуация с корью в Кыргызстане остается напряженной - Минздрав

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На 10 апреля зарегистрировано 5 168 случаев заболевания

Эпидемиологическая ситуация по кори в Кыргызстане остается напряженной, сообщают в Минздраве.

По оперативным данным, на 10 апреля зарегистрировано 5 168 случаев заболевания.

«Согласно пп.2 п.1 статьи 84 Закона КР «Об общественном здравоохранении» от 12.01.2024 года №10, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий и, в первую очередь, это касается детей дошкольного возраста», - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что согласно Кодексу КР о детях, каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья, а также на получение услуг бесплатной вакцинации, как это предусмотрено законодательством.

По республике имеются 1 777 оснащенных прививочных кабинетов на уровне ПМСП (ЦСМ, ГСВ, ФАП) и в родильных домах.



