В Бишкеке задержали основателя ОФ «Ашар» за мошенничество на 150 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он выманивал у людей деньги, используя имя Садыра Жапарова и его сына

В Бишкеке задержали основателя общественного фонда «Ашар» Каныбека уулу Алиакбара по подозрению в мошенничестве на 150 млн сомов.

Как сообщили в ГУВД столицы, задержанный, используя имя президента и его сына Рустама Жапарова, занимался мошенническими действиями.

«Он привлек средства от порядка 600 граждан на сумму около 150 миллионов сомов. Выяснилось, что за один день он мог получать до 500 тысяч сомов от граждан. На данный момент у фонда отсутствуют средства для возврата собранных денег», - говорится в сообщении.

В Следственную службу ГУВД города Бишкек поступили многочисленные заявления от пострадавших граждан. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

25-летний Каныбек уулу Алиакбар водворен в ИВС.

В ГУВД призывают других пострадавших сообщить по номерам телефонов: 0312 437 175 или 102.



