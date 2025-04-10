В Минобразе опровергли информацию, что детей без прививок в школу не примут

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Все дети проходят медицинский осмотр и принимаются в школы»

В Министерстве образования опровергли информацию, что невакцинированных детей не возьмут в школу.

В ведомстве сегодня заявили, что во все общеобразовательные организации принимаются все дети, так как каждый ребёнок имеет право на образование.

«Что касается вопроса вакцинации, каждый ребёнок получает соответствующие прививки своевременно при наличии разрешения врача. В некоторых случаях по уважительным причинам врач может временно не дать разрешение на проведение прививок. Тем не менее, все дети проходят медицинский осмотр и принимаются в школы. При поступлении детей в школу родители предоставляют медицинскую справку и карту прививок», - говорится в сообщении.

Ранее замминистра образования и науки Лира Самыкбаева сообщила, что невакцинированных детей в школу не примут.