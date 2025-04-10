Руководство Баткенского госуниверситета присвоило 17,3 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ГКНБ возбудил уголовное дело

ГКНБ выявил факты присвоения бюджетных средств в Баткенском Государственном Университете (БатГУ).

По информации спецслужбы, установлено, что с 2020-го по 2024 год оплаченные студентами денежные средства за обучение по контракту в размере 14 млн 447 тыс. 200 сомов не поступили в бюджет БатГУ и были присвоены ответственными лицами университета.

Кроме того, ответственными лицами университета необоснованно начислялись работникам и студентам командировочные выплаты на сумму 2 млн 875 тыс. 300 сомов.

По результатам проведенной аудиторской проверки с привлечением Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов КР выявленный ущерб составил 17 млн 322 тыс. 500 сомов.

Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.4. ст. 210 «Присвоение и растрата вверенного имущество в особо крупном размере» УК КР.