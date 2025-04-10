Завтра местами грозы, жарко до +29°C — прогноз погоды на 11 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке без осадков.

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 11 апреля.

Ночью по востоку Иссык-Кульской области дождь, гроза, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, гроза, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +6…+11

днем +23…+28

Таласская область

ночью +4…+9

днем +23…+28

Баткенская область

ночью +7…+12

днем +24…+29

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +7…+12

днем +24…+29

Иссык-Кульская область

ночью +2…+7

днем +14…+19

Нарынская область

ночью 0…+5

днем +14…+19.

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 9…11°, максимальная температура воздуха днем 26…28°.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 4…6°, максимальная температура воздуха днем 14…16°.