Завтра местами грозы, жарко до +29°C — прогноз погоды на 11 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке без осадков.
Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 11 апреля.
Ночью по востоку Иссык-Кульской области дождь, гроза, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.
Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, гроза, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +6…+11
днем +23…+28
Таласская область
ночью +4…+9
днем +23…+28
Баткенская область
ночью +7…+12
днем +24…+29
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +7…+12
днем +24…+29
Иссык-Кульская область
ночью +2…+7
днем +14…+19
Нарынская область
ночью 0…+5
днем +14…+19.
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 9…11°, максимальная температура воздуха днем 26…28°.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 4…6°, максимальная температура воздуха днем 14…16°.