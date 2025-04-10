Скончался бывший судья Верховного суда Турсун Алымбеков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Алымбеков родился в 1941 году в селе Мазар-Суу Токтогульского района.

Скончался бывший судья Верховного суда Турсун Алымбеков, сообщается 10 апреля на сайте Верховного суда.



Алымбеков родился в 1941 году в селе Мазар-Суу Токтогульского района.



Он начал свою трудовую деятельность в судебной системе в 1987 году в должности судьи Ошского областного суда. В 1990-1991 годах работал судьей Верховного суда, в дальнейшем работал в Таласском облсуде, Жайылском и Панфиловском райсудах. С 2004 по 2010 годы занимал должность судьи Верховного суда.



После выхода на пенсию Алымбеков длительное время возглавлял Совет ветеранов судебной системы.



Его дочь Алымбекова Бактыгул Турсуновна является судьей Первомайского райсуда.

