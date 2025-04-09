Иссыккулец вернул сельской управе землю в 14 га, которой незаконно пользовался более 25 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Иссыккулец вернул сельской управе землю, которой незаконно пользовался более 25 лет.

Как сообщили в ГКНБ КР, житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области с 1999 года незаконно пользовался земельным участком площадью 14 га, находящимся на балансе сельской управы Ак-Добо.

Отмечается, что собственник, осознавая незаконность владения земельным участком, на добровольной основе вернул землю на баланс с/у Оргочор Джети-Огузского района.