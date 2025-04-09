ГКНБ назвал «бредовой» инициативу мэра Оша о платном въезде в город

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ прокомментировал 9 апреля заявление мэра Оша Женишбека Токторбаева о платном въезде в город.



Ведомство отметило, что не поддерживает инициативу Токторбаева.



«Руководство ГКНБ считает, что в случае введения платы за въезд в южную столицу последует цепная реакция, то есть все расходы лягут на плечи простых граждан, особенно чувствительно для семей с низким доходом. Доставка товаров в город станет дороже, бизнес может переложить эти издержки на потребителей, менее обеспеченные слои населения будут вынуждены или отказаться от поездок или тратить значительную часть бюджета на поездку. Это недопустимо», - считают в ГКНБ.



В связи с чем спецслужбы призывают мэров, акимов и представителей местного самоуправления не выступать с подобными «бредовыми» идеями. «А также решать проблемы жителей регионов и городов вместо того, чтобы заниматься самопиаром», - отметили в ГКНБ.



8 апреля Токторбаев предложил ввести платный въезд в Ош для автомобилей, прибывающих из других регионов страны.

