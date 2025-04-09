Азамат Абдилашим уулу назначен директором Национального культурного центра

Азамат Абдилашим уулу родился 31 декабря 1992 года.

Азамат Абдилашим уулу назначен директором Национального культурного центра при Минкультуры. Соответствующий приказ подписали в ведомстве.



Как сообщила пресс-служба Минкультуры, министр культуры Мирбек Мамбеталиев представил нового руководителя коллективу учреждения.



Азамат Абдилашим уулу родился 31 декабря 1992 года. В 2016 году окончил факультет информационных и инновационных технологий КНУ имени Жусупа Баласагына.



Карьеру начал в 2015 году координатором молодежного крыла политической партии «Республика — Ата-Журт». В 2016–2017 годах Абдилашим уулу являлся председателем молодежного совета партии «Ата-Журт». В 2016 году он также был руководителем волонтеров в этногородке Хан Ордо на плато Кырчын в рамках II Всемирных игр кочевников.



В 2017–2018 годах занимал должность исполнительного директора международного благотворительного фонда Asia Children Charity, а также работал помощником почетного консула Кыргызстана в Корее Ким Чон Гуна. В 2018 году вновь возглавлял работу волонтеров на плато Кырчын во время III Всемирных Игр Кочевников.



В 2019 году был руководителем по логистике на культурном мероприятии «Ош — культурная столица тюркского мира», организованном международной организацией ТЮРКСОЙ и отвечал за логистику от Минкультуры в рамках ШОС,



Ранее, с 2025 года занимал должность начальника отдела Национального культурного центра при Минкультуры.



Национальный культурный центр является подведомственным учреждением Минкультуры. Его целью является содействие в сохранении, защите, изучении, использовании, развитии и популяризации историко-культурного наследия, содействие дальнейшему развитию и взаимообогащению духовных культурных ценностей, традиций и обычаев народов Кыргызстана.