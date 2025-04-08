Государству вернули здание почты в Араванском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимостью 6 млн сомов

Здание почты, незаконно переданное в частную собственность, вернули государству, сообщили в Генпрокуратуре.

В результате проведённой проверки прокуратурой Ошской области установлено, что здание почты и земельный участок площадью 0,12 га, расположенные в селе Тепе-Коргон Араванского района, были незаконно переданы частным лицам.

По итогам мер, принятых прокуратурой, указанное здание стоимостью 6 млн сомов и земельный участок площадью 0,12 га возвращены в государственную собственность.