До 1 мая нужно подать налоговую декларацию — ГНС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Первый этап кампании по приему налоговой декларации завершился 1 апреля.

Государственная налоговая служба начала второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации по итогам 2024 года.

Она продлится до 1 мая.

Налоговую декларацию должны подать:

индивидуальные предприниматели;

физические лица, осуществляющие деятельность на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

граждане Кыргызстана, работающие в международных организациях, дипломатических или консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории КР;

физические лица, получившие налогооблагаемый доход от субъекта, у которого не возникает обязательств по удержанию подоходного налога.

Первый этап кампании по приему налоговой декларации завершился 1 апреля. В его рамках декларацию обязаны были представить отечественные организации (за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период), иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории КР, с образованием постоянного учреждения и государственные и муниципальные служащие.