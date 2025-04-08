Ташиев обратился к родителям Дастана Анарбекова, героически погибшего во время конфликта на границе в 2022 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все погибшие во время конфликта получат госнаграды.

Заместитель председателя Камбина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 7 апреля во время открытия детского сада «Дастан» в Аманбаевском айылном аймаке Таласской области обратился к родителям лейтенанта Погранслужбы ГКНБ Дастану Анарбекову.



Военнослужащий погранзаставы «Достук» Баткенской области Дастан Анарбеков героически погиб в ходе конфликта в 2022 году. В честь офицера назвали детсад в его родном селе.

Ташиев поблагодарил родителей Дастана — ветерана ОВД Алмаза Анарбековича и педагога Сауле Бакытовну — за то, что воспитали и вырастили такого сына. Глава ГКНБ выразил уважение им и всем жителям Аманбаевского айыл окмоту, сказав, что Дастан стал примером для всех.



Он напомнил о подвиге пограничника в селе Достук, где служил Дастан: в дни конфликта он отправил своих сослуживцев и остался один в здании школы, после чего стал стрелять в нападавших.



«Там [в селе] никого не осталось. Дастан выполнил присягу, которую принес стране: «Ни один враг не ступит на мою землю, ни одного метра не отдам врагам», - подчеркнул Ташиев и добавил, что Дастан останется в истории Кыргызстана.



По словам главы ГКНБ, тогда погибли 49 человек: 42 пограничника, 5 сотрудников милиции, 1 сотрудник МЧС и 1 военнослужащий Минобороны. Ташиев сообщил, что благодарен каждому из них, потому что они выгнали тех, кто проник в Кыргызстан через 12 мест.



Он заверил, что все погибшие во время конфликта получат госнаграды.



«Не дай Бог, если что-то подобное случится, я знаю у нас достаточно жигитов, которые готовы отдать жизнь за нашу страну […] Мы успешно решили самый сложный вопрос с границей. Мы отдали село Достук, которое защищал Дастан, но взамен получили в два раза больше земли. Это все было сделано ради будущего нашего государства», - заявил Ташиев.

Источник: АКИpress

