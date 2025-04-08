В Бишкеке закроют участок ул.Фрунзе до конца лета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Цель работ — замена устаревших трубопроводов

В Бишкеке с 9 апреля до 31 августа закрывают участок ул.Фрунзе, сообщили в столичной мэрии.



Отмечается, что это связано с работами по реконструкции магистральной тепловой сети на участке от улицы Т. Айтматова до улицы Ахматбека Суюмбаева.

Цель работ — замена устаревших трубопроводов, которые эксплуатируются с 1971 года и требуют срочной модернизации.

Сообщается, что в рамках реконструкции будет увеличен диаметр трубопровода с 900 мм до 1000 мм. Это позволит улучшить гидравлический режим и повысить надежность теплоснабжения.