Местами дождь, гроза — прогноз погоды на 9 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В городе Бишкек без осадков.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 апреля.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Баткенской областей дождь, гроза, в высокогорных районах снег, местами в Баткенской области осадки интенсивные, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории Ошской, Баткенской областей, местами в Жалал-Абадской, Нарынской областях, в горных районах Иссык-Кульской области дождь, гроза, в высокогорных районах снег, местами в Ошской, Баткенской областях осадки интенсивные, в зоне земледелия Иссык-Кульской области и в Чуйской, Таласской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, днем по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +8…+13

днем +20…+25

Таласская область

ночью +5…+10

днем +18…+23

Баткенская область

ночью +9…+14

днем +16…+21

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +7…+12

днем +13…+18

Иссык-Кульская область

ночью +3…+8

днем +13…+18

Нарынская область

ночью +1…+6

днем +14…+19

В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10…+12°, максимальная температура воздуха днем +21…+23°.

В городе Чолпон-Ата без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4…+6°, максимальная температура воздуха днем +13…+15°.