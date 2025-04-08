Местами дождь, гроза — прогноз погоды на 9 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В городе Бишкек без осадков.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 апреля.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Баткенской областей дождь, гроза, в высокогорных районах снег, местами в Баткенской области осадки интенсивные, по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории Ошской, Баткенской областей, местами в Жалал-Абадской, Нарынской областях, в горных районах Иссык-Кульской области дождь, гроза, в высокогорных районах снег, местами в Ошской, Баткенской областях осадки интенсивные, в зоне земледелия Иссык-Кульской области и в Чуйской, Таласской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, днем по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +8…+13
днем +20…+25
Таласская область
ночью +5…+10
днем +18…+23
Баткенская область
ночью +9…+14
днем +16…+21
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +7…+12
днем +13…+18
Иссык-Кульская область
ночью +3…+8
днем +13…+18
Нарынская область
ночью +1…+6
днем +14…+19
В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10…+12°, максимальная температура воздуха днем +21…+23°.
В городе Чолпон-Ата без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4…+6°, максимальная температура воздуха днем +13…+15°.