В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Власти Кыргызстана хотят ввести лимит на количество мечетей, молельных комнат, храмов и других религиозных объектов в населенных пунктах. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Государственная комиссия по делам религии отмечает, что в 2021 году начала кампанию по проведению учетной регистрации ранее построенных, но не зарегистрированных религиозных объектов на территории страны.
В ходе проводимой кампании было выявлено 644 объекта, осуществляющих свою деятельность без учетной регистрации.
«На начало 2023 года было выявлено еще более 200 строящихся религиозных объектов. При этом с каждым днем увеличивается поток обращений в местные государственные администрации и органы местного самоуправления об оказании финансовой помощи для завершения строительства религиозных объектов. Строительство религиозных объектов ведется без объективного учета потребности населения, зачастую в одном населенном пункте может действовать до 10 объектов религиозного назначения, которые также находятся на близком друг от друга расстоянии», — говорится в сообщении.
В этой связи возникает необходимость в определении предельного количества объектов религиозного назначения в населенных пунктах, добавили в ведомстве.
Проектом постановления кабмина предлагается при проектировании данных зданий исходить из следующих параметров:
- в селах расстояние между ними должно быть не менее 2 километров;
- в айыльных аймаках – не менее 3 километров;
- в городах – не менее 4 километров.
В случае одобрения проекта нормативы не будут распространяться на уже построенные объекты религиозного назначения.