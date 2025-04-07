Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Детский сад, спортивный комплекс, отделение связи, очистные сооружения

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области, установлено, что ранее принадлежавшие Ысык-Атинскому государственному племенному птицеводческому заводу социальные объекты (детский сад, спортивный комплекс, отделение связи, очистные сооружения) с прилегающими земельными участками, расположенные в айыльном аймаке Нурманбет Ысык-Атинского района, не были переданы в муниципальную собственность и остались на балансе акционерного общества «А.К».

В результате принятых прокурорских мер вышеуказанные социальные объекты стоимостью 74 млн. 152 тыс. сомов возвращены в муниципальную собственность.