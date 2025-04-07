Председатель ЦИК: Новая избирательная система дает больше шансов простым гражданам стать депутатами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На последних парламентских выборах 120 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

Предлагаемая группой депутатов новая избирательная система дает больше шансов молодым небогатым кандидатам попасть в Жогорку Кенеш. Такое мнение озвучил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров в интервью агентству «Кабар» 7 апреля.

«Я с уверенностью могу сказать, что право быть избранным в Жогорку Кенеш при предлагаемой избирательной системе будет обеспечено, потому что сейчас борьба с применением административного ресурса, подкупом избирателей ведется жестко и дает свои результаты. Поэтому у простых граждан появляется возможность быть избранными. Уверен, что при новой системе будет лучше, чем тогда, когда партийные боссы за определённые суммы решали, кто будет в списке первым, вторым и так далее», - прокомментировал Т.Шайназаров нововведения в избирательной системе.

Председатель ЦИК отметил, что сейчас наблюдаются различные подходы к вопросу о том, за сколько кандидатов в депутаты будет голосовать избиратель – за одного или троих.

«Противники голосования за троих говорят, что в таком случае между кандидатами, допустим, от одного села, возможен сговор. Они будут совместно работать и выиграют. Это приведет к созданию напряжённости в округе, потому что другие населенные пункты этого округа окажутся непредставленными в парламенте», - прокомментировал ситуацию Шайназаров и отметил, что над этим еще предстоит поработать.

В целом глава ЦИК отметил, что предлагаемая группой депутатов новая избирательная система значительно увеличит нагрузку на избирательные комиссии. «Придется вести большую разъяснительную работу, так как избиратели часто ошибаются при голосовании. Например, на последних парламентских выборах 120 тысяч бюллетеней были признаны недействительными. Но ЦИК готова исполнить все нормы и нововведения, если Жогорку Кенеш их одобрит. Кроме того, сама комиссия предлагает дать кыргызстанцам право голосовать без привязки к регистрации или месту проживания», - отметил он.

Он добавил, что сейчас ими инициируется новая норма. «По ней любой гражданин, где бы он ни находился, может прийти без регистрации, без предварительной заявки, без учета, допустим, в консульстве. Прийти и проголосовать», - описал предлагаемое нововведение глава ЦИК.

Источник: Кабар