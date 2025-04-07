Государству возвращен земельный участок пансионата «Ош»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Возвращено 1,5 гектара земельного участка стоимостью 189,7 миллиона сомов.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Оша, было установлено, что земельный участок площадью 1,5 гектара, принадлежащий пансионату «Ош» управления «Кыргызкурорттуризм» Федерации профсоюзов Кыргызстана, в период с 2015 по 2018 год был незаконно продан в частную собственность 31 гражданину.

В результате принятых прокурорских мер возвращено 1,5 гектара земельного участка стоимостью 189,7 миллиона сомов.