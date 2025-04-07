Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данные тарифы применяются для всех теплоснабжающих предприятий

Министерство энергетики вынесло на обсуждение проект постановления «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2025-2030 годы».

В справке-обосновании к проекту говорится, что среднесрочная тарифная политика на 2021-2025 годы уже предусматривала ежегодную корректировку тарифов для населения на 25 процентов. Однако отмечается, что если в ноябре 2023-го тарифы для промышленных, бюджетных и прочих потребителей повышены до уровня себестоимости, то социально ориентированные тарифы для населения сохранены.

На данный момент тарифы для населения составляют:

на цели отопления — 1 тысяча 560 сомов за 1 гигакалорию;

на цели ГВС (за тепловую энергию в горячей воде) — 1 тысяча 560 сомов за 1 гигакалорию;

на цели ГВС (за горячую воду по приборам учета) — 108,07 сома за 1 кубометр;

на цели ГВС (за горячую воду при норме за одного человека) — 518,74 сома в месяц.

Данные тарифы применяются для всех теплоснабжающих предприятий, за исключением локальных частных котельных.

Отмечается, что за прошлый год зафиксирован дефицит денежных средств по сектору в размере 6,1 миллиарда сомов при доходах в 11,2 миллиарда и расходах в 17,3 миллиарда. В 2024-м теплоснабжающим предприятиям выделены субсидии на покрытие затрат по реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения населению в размере 4,3 миллиарда сомов.

Поскольку, по данным Минэнерго, тарифы не покрывают себестоимость производства и распределения тепловой энергии, что приводит к высокому уровню износа оборудования, предлагается с 1 июня ежегодно повышать тарифы.

Новый проект предполагает увеличение тарифов для населения с общей площадью до 80 квадратных метров на цели отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025-го на 25 процентов, с 1 июня 2026 года — на 50 процентов, с 1 июня 2027-го — на 75 процентов, а в 2028-2030 годах установление тарифов на уровне себестоимости. Для населения с общей площадью свыше 80 квадратных метров, а также для промышленных, бюджетных и прочих потребителей тарифы на цели отопления и горячего водоснабжения будут устанавливаться на уровне себестоимости.