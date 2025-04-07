Прогноз погоды по Кыргызстану на 8-10 апреля: Дожди и понижение температуры

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды в городах страны на 8-10 апреля
Прогноз погоды в городах страны на 8-10 апреля (данные Windy.com).
- Примечание: за ночное и дневное время взяты полночь и полдень, соответственно.
8 апреля
Ночью температура воздуха в Бишкеке составит +14°C.
Ветер: скорость 8 м/сек. Порывы ветра: 19 м/сек. Переменная облачность.
Днем температура воздуха в Бишкеке составит +19°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Нарыне составит +1°C.
Ветер: скорость 3 м/сек. Порывы ветра: 6 м/сек. Переменная облачность.
Днем температура воздуха в Нарыне составит +11°C.
Ветер: скорость 3 м/сек. Порывы ветра: 12 м/сек. Ясно.
Ночью температура воздуха в Чолпон-Ате составит +7°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 8 м/сек. Переменная облачность.
Днем температура воздуха в Чолпон-Ате составит +8°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Переменная облачность.
Ночью температура воздуха в Таласе составит +9°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Переменная облачность.
Днем температура воздуха в Таласе составит +18°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 14 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Оше составит +14°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 11 м/сек. Ясно.
Днем температура воздуха в Оше составит +21°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 12 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Баткене составит +15°C.
Ветер: штиль 0 м/сек. Порывы ветра: 2 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Баткене составит +20°C.
Ветер: скорость 6 м/сек. Порывы ветра: 14 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Жалал-Абаде составит +14°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 4 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Жалал-Абаде составит +22°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Солнечно.
9 апреля
Ночью температура воздуха в Бишкеке составит +11°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 5 м/сек. Ясно.
Днем температура воздуха в Бишкеке составит +19°C.
Ветер: скорость 3 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Нарыне составит +2°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Ясно.
Днем температура воздуха в Нарыне составит +9°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 11 м/сек. Пасмурно.
Ночью температура воздуха в Чолпон-Ате составит +7°C.
Ветер: скорость 1 м/сек. Порывы ветра: 5 м/сек. Ясно.
Днем температура воздуха в Чолпон-Ате составит +8°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Переменная облачность.
Ночью температура воздуха в Таласе составит +9°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 7 м/сек. Ясно.
Днем температура воздуха в Таласе составит +17°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Оше составит +14°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 7 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Оше составит +18°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Дождь.
Ночью температура воздуха в Баткене составит +15°C.
Ветер: скорость 1 м/сек. Порывы ветра: 3 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Баткене составит +16°C.
Ветер: скорость 3 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Дождь.
Ночью температура воздуха в Жалал-Абаде составит +13°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Жалал-Абаде составит +19°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 6 м/сек. Облачно.
10 апреля
Ночью температура воздуха в Бишкеке составит +11°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 10 м/сек. Облачно.
Днем температура воздуха в Бишкеке составит +19°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 13 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Нарыне составит +3°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 5 м/сек. Облачно.
Днем температура воздуха в Нарыне составит +9°C.
Ветер: скорость 3 м/сек. Порывы ветра: 12 м/сек. Переменная облачность.
Ночью температура воздуха в Чолпон-Ате составит +6°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 8 м/сек. Пасмурно.
Днем температура воздуха в Чолпон-Ате составит +7°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Переменная облачность.
Ночью температура воздуха в Таласе составит +10°C.
Ветер: скорость 1 м/сек. Порывы ветра: 4 м/сек. Переменная облачность.
Днем температура воздуха в Таласе составит +18°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 11 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Оше составит +12°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 7 м/сек. Дождь.
Днем температура воздуха в Оше составит +19°C.
Ветер: скорость 5 м/сек. Порывы ветра: 14 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Баткене составит +11°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 7 м/сек. Дождь.
Днем температура воздуха в Баткене составит +16°C.
Ветер: скорость 4 м/сек. Порывы ветра: 12 м/сек. Солнечно.
Ночью температура воздуха в Жалал-Абаде составит +13°C.
Ветер: скорость 2 м/сек. Порывы ветра: 4 м/сек. Дождь.
Днем температура воздуха в Жалал-Абаде составит +20°C.
Ветер: скорость 1 м/сек. Порывы ветра: 9 м/сек. Солнечно.