В Бишкеке водителей проверяют на знание ПДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такие проверки будут проводится регулярно

В Бишкеке 7 апреля инспекторы ГУОБДД МВД проводят профилактические мероприятия в отношении водителей — проверяют их на знание ПДД.



По поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки. Если водитель не знает ПДД, его водительское удостоверение временно изымается и направляется в учреждение «Унаа».

«ГУОБДД получило задание по проверке знаний водителей на ПДД и повышение ответственности среди водителей. Наша главная цель это научить водителей ездить по правилам. Нами была подготовлена брошюра, в которой собраны дорожные знаки. Также издаются учебные пособия по правилам дорожного движения», - сообщил начальник ГУОБДД МВД Женишбек Джоробеков.

Он отметил важность знания ПДД для водителей и пешеходов, поскольку от знания правил может зависеть жизнь человека. После чего 8 экипажей распределились по столице, чтобы провести проверку.



По словам Джоробекова, такие проверки будут проводится регулярно, штрафов накладывать не будут.