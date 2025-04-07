К 2030 году Кыргызстан будет полностью готов экспортировать электроэнергию в другие страны, - Ибраев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К концу 2027 года за счет малых ГЭС будет покрыт дефицит электроэнергии в объеме 405 МВт.

К 2030 году Кыргызстан будет полностью готов экспортировать электроэнергию в другие страны. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью одному из местных СМИ.



По словам главы ведомства, к концу 2027 года за счет малых ГЭС будет покрыт дефицит электроэнергии в объеме 405 МВт.



«Также строятся большие ГЭС, такие как Камбар-Атинская ГЭС-1, Казарман, Куланак, Верхне-Нарынский каскад и Камбар-Атинская ГЭС-2. Строительство Камбар-Атинской ГЭС-2 мы начнем уже в этом году, сюда уже было выделено $110 млн, провели тендер, есть определенная компания, которая выиграла тендер. К 2030 году Кыргызстан будет полностью готов экспортировать электроэнергию в другие страны», – пояснил он.

