Государству вернули вино-водочный завод в Кара-Суу

В Ошской области проведена проверка

В Кара-Суйском районе государству возвращен вино водочный-завод, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, прокуратурой Ошской области проведена проверка по исполнению требований законодательства о государственной собственности, в ходе которой установлено, что в Кара-Суйском районе вино-водочный завод с земельным участком 5.91 га незаконно передан в частную собственность.

На основании мер, принятых прокуратурой области, государству возвращен вышеуказанный завод с земельным участком общей стоимостью 276 млн сомов.