Мэрия Бишкека сделала важное обращение к владельцам объектов вдоль рек и каналов

Зафиксированы факты сброса сточных вод в речку.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев 5 апреля проверил работы по очистке русла реки Ала-Арча на участке по улице Алтымышева, а также по улице Малдыбаева.

По данным мэрии, акимам районов и руководителям городских служб поручено провести комплексную работу по благоустройству и надлежащему содержанию территорий водных объектов, использования их по целевому назначению в целях пресечения нарушений законодательства.

Зафиксированы факты сброса сточных вод в речку. На месте даны разъяснения одному из владельцев такого объекта об устранении нарушения в кратчайшие сроки, а также муниципальной инспекции поручено наложить штраф согласно Кодексу о правонарушениях КР.

На некоторых участках отсутствует тротуар. Соответствующим службам поручено проверить фактические границы и законность функционирующих, а также строящихся объектов возле реки Ала-Арча.

В рамках исполнения постановления кабинета министров от 18 февраля 2025 года № 79 «О вопросах использования земельных участков водного фонда в границах города Бишкек» мэрией города Бишкека проводятся ряд мероприятий по использованию земельных участков водных объектов, которые должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями земельного, водного, градостроительного и природоохранного законодательства КР.

Также проводятся мероприятия по выявлению объектов, возведенных на земельных участках водных объектов с нарушением их целевого назначения, без получения необходимой разрешительной документации, с нарушением градостроительных норм и правил.

Уважаемые горожане! Согласно приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР от 3 мая 2023 года №111-п наименьшая ширина водоохранной полосы для водных объектов города Бишкек составляет 15 метров (реки, каналы).

В связи с этим убедительная просьба привести в соответствие свои объекты, в противном случае муниципалитет примет меры в рамках законодательства КР.