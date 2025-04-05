На большей части страны дожди, грозы — прогноз погоды на 6 апреля

На горных участках дорог снежный накат, гололедица.

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 6 апреля.

Ночью на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областях дождь, гроза, в горных районах снег, местами в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях осадки интенсивные, в Баткенской области без осадков.

Днем на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской областей, местами в Таласской, Баткенской областях дождь, гроза, в горных районах снег, в горных районах Чуйской области снег, в зоне земледелия Чуйской области и Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +5…+10

днем +19…+24

Таласская область

ночью +3…+8

днем +19…+24

Баткенская область

ночью +6…+11

днем +20…+25

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +6…+11

днем +20…+25

Иссык-Кульская область

ночью 0…+5

днем +12…+17

Нарынская область

ночью -1…+4

днем +14…+19.

В Бишкеке ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +8…+10°, максимальная температура воздуха днем +22…+24°.

В Чолпон-Ате ночью дождь, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2…+4°, максимальная температура воздуха днем +12…+14°.