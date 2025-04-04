В Бишкеке 8 мая пройдет парад Победы

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Садыр Жапаров 3 апреля подписал указ о проведении парада Победы 8 мая на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Парад пройдет в честь ознаменования «неоценимого вклада народа Кыргызстана в достижение Победы, с глубоким уважением к великому подвигу, героизму и стойкости ветеранов войны и тружеников тыла».

Президент возложил подготовку и проведение военного парада с участием личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных Сил и других военных формирований Кыргызской Республики на Министерство обороны.

Государственным органам и органам местного самоуправления поручено оказать содействие в подготовке и проведении военного парада.

Сообщается, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, осуществят в пределах предусмотренных средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.