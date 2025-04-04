Садыр Жапаров поручил ускорить строительство альтернативной дороги Север—Юг

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение № 101 от 3 апреля 2025 года, направленное на своевременное завершение строительства альтернативной автодороги Север – Юг.



Согласно документу, Кабинету министров поручено определить генподрядчика для возведения пяти сооружений — противолавинных галерей на 331,9 км и 338,4 км, эстакадных мостов на 332,6 км, 339,1 км и 339,9 км — на участке Казарман–Джалал-Абад (Фаза 1).



Также предусмотрено строительство объездной дороги от села Сафаровка до села Барпы протяженностью 25 км.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина.