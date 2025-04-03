В Кыргызстане 5-7 апреля ожидается понижение температуры: дожди, в горах снег

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сильного понижения и заморозков не будет.

По всему Кыргызстану 5-7 апреля ожидается неустойчивая погода, на большей части территории временами дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом АКИpress сообщила завотделом метеопрогнозов Кыргызгидромета Нуризат Дооранова.

По словам синоптика, также ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но сильного понижения и заморозков не будет.

Причиной неустойчивой погоды является прохождение холодного атмосферного фронта и влажной воздушной массы.

Так, ночью 5 апреля на большей части территории Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Ошской, Нарынской областях дождь, гроза, в горных районах снег, местами в Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки интенсивные, в Иссык-Кульской области без осадков. Днем на большей части территории дождь, гроза, в горных районах снег, местами в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки интенсивные.

6 апреля ночью на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областях дождь, гроза, в горных районах снег, местами в Чуйской, Иссык-Кульской областях осадки интенсивные, в Баткенской области без осадков. Днем местами в Ошской, Баткенской областях дождь, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

7 апреля ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской областях дождь, гроза, в горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Таласской области дождь, гроза, в горных районах снег.

Источник: АКИpress