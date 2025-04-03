Прокуратура вернула в муниципальную собственность 139 квартир в Тонском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общей стоимостью 93,4 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность

Многоквартирные жилые дома, расположенные в селе Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области, были незаконно переданы в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в результате прокурорских мер 139 квартир общей стоимостью 93,4 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность.

В отношении бывшего главы Каджи-Сайского айыльного округа Б.И. вынесен приговор суда.