Глава Медицинского профсоюза заявила о массовом увольнении медиков и назвала причины

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это связано с несколькими причинами.

В Кыргызстане наблюдается массовое увольнение медиков, сообщила председатель Медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.



По ее словам, это связано с несколькими причинами. В частности, постановление Кабмина о кадровом резерве долгое время не соблюдалось, и главврачей назначали без четких критериев. Сейчас резерв восстановлен, и в него включают подготовленных специалистов.



Она напомнила, что новый закон ограничивает срок полномочий главврачей пятью годами с возможностью переизбрания не более двух раз. Однако, по словам Барыктабасовой, после его принятия в течение нескольких дней многие руководители начали увольнять заведующих отделений.



«Счетная палата предъявила Минздраву претензии на более чем 3 млрд сомов из-за нарушений в расходовании бюджета. Из этой суммы около 2 млрд касается выплат зарплат, переработок и стимулирующих надбавок. При этом сами медики не назначали и не выплачивали себе зарплаты — это делала администрация. Теперь же с врачей и медсестер требуют вернуть эти деньги», - пишет она.



Она отметила, что иски должны предъявляться Минздраву и ФОМСу, а не рядовому медперсоналу.



«Люди уходят в частный сектор не потому, что хотят, а потому, что их заставляют выплачивать по 20–100 тыс. сомов за якобы переплаченные государством суммы», - отметила Барыктабасова.



Она сказал, что во многих регионах работают всего 1-2 узких специалиста, многим из которых уже 60-80 лет. Из-за нехватки кадров может закрыться не только ЛОР-отделение [в Таласской областной больнице] — в роддомах остаются единичные акушеры, в больницах нехватка реаниматологов, оториноларингологов и других врачей.



Барыктабасова призвала пересмотреть кадровую политику, пересчитать нагрузку на медперсонал и не заставлять врачей увольняться. Она рекомендовала коллегам не подписывать заявления об уходе и не выплачивать требуемые суммы, пока Минздрав не представит официальные разъяснения.

Источник: АКИpress

