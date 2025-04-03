В 2024 году на предприятии «Учкун» изготовлено более 770 тысяч паспортов КР

Из них 359 221 — общегражданские паспорта, а 410 882 — ID-карты.

Всего в период с мая по декабрь 2024 года акционерным обществом «Учкун» изготовлено 770 103 паспорта. Об этом стало известно в ходе встречи депутатов Жогорку Кенеша с руководством акционерного общества «Учкун».

По данным предприятия, из них 359 221 — общегражданские паспорта, а 410 882 — ID-карты.

Также в центре по изготовлению паспортов создано 27 новых рабочих мест, сотрудники прошли специальное обучение.

Компания в 2023 году закупила оборудование для производства паспортов у немецкой компании BW Papersystem на сумму 484,9 млн сомов, и в настоящее время налажено производство паспортов не только Кыргызстана, но и иностранных государств.

Кроме того, стало известно, что ведутся работы по печати акцизных марок, учебников и маркировки топлива.