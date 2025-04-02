Планируется строительство железной дороги вокруг озера Иссык-Куль

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект планируют реализовать за 5-6 лет.

В Кыргызстане разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства железной дороги вокруг озера Иссык-Куль. Об этом сообщил замдиректора ГП «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов в эфире НТРК.

Он отметил, что маршрут пройдет от Балыкчы через Тамчы и Чолпон-Ату на севере, а на юге — через Боконбаево до Каракола. Дорога соединит курортные зоны и улучшит транспортное сообщение в регионе.

По словам замдиректора, проект планируют реализовать за 5-6 лет.