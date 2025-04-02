Саипбаев: Канал в Афганистане не влияет на водность рек и наполняемость водохранилищ в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дефицит воды в Амударье, чего сейчас нельзя исключать, может привести к сокращению производства сельхозпродукции.

Канал Кош-Тепа, строящийся в Афганистане, никак не может повлиять на водность рек и наполняемость водохранилищ в Кыргызстане. Но в целом для Центральной Азии и особенно для Узбекистана и Туркмении эта ситуация создает серьезные трудности. Об этом в комментариях ИА «Кабар» рассказал эколог и аналитик Бактыбек Саипбаев.

«Дело в том, что бассейн реки Нарын, которая в нижнем течении на территории Узбекистана называется Сырдарья, географически формируется в горных системах Кыргызстана. При этом Амударья берет начало на Памире и проходит на сопредельных территориях Таджикистана и Афганистана, и далее ее русло является своего рода линией разграничения между Туркменистаном и Узбекистаном. Да, обе эти реки впадают в мелеющее Аральское море, но между собой они никак не связаны, так как имеют абсолютно разные истоки. Это хорошо видно на карте, между их руслами сотни километров.

Когда мы говорим о канале Кош-Тепа, то его прокладывают в Афганистане, чтобы отбирать воду из Амударьи. Поэтому на водность рек Кыргызстана и наполняемость наших водохранилищ это не окажет никакого влияния. Наш Нарын к этой истории не имеет никакого отношения.

Другое дело, что в целом для Центральной Азии, этот канал создаст вполне предсказуемые и определённые трудности. Кош-Тепа может сократить сток Амударьи на 30%. Для Таджикистана, Узбекистана и Туркмении от этого создаются риски в плане стабильной работы объектов гидроэнергетики, энергетики и ирригационных систем. Дефицит воды в Амударье, чего сейчас нельзя исключать, может привести к сокращению производства сельхозпродукции. Площади, оставшиеся без орошения, возделывать будет просто невозможно.

Поэтому в целом для нашего региона проблема, конечно, имеет место быть. И ключ к ее решению нужно искать в диалоге с властями Афганистана. Чтобы избежать необратимых экологических процессов, нужно искать выход, проводить переговоры и решать вопросы трансграничных рек», - рассказал Бактыбек Саипбаев.

Источник: Кабар