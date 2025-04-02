Азиз Садырбеков назначен директором ГП «Кыргыз Маданият Сервис»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Азиз Садырбеков занимал должность руководителя аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области.

Азиз Садырбеков назначен директором ГП «Кыргыз Маданият Сервис» при Минкультуры. Соответствующий приказ подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.



Как сообщила пресс-служба Минкультуры, нового директора коллективу представил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.



Ранее Азиз Садырбеков занимал должность руководителя аппарата полпреда президента в Иссык-Кульской области.



Садырбеков Азиз Садырбекович родился 15 апреля 1980 года в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. В1997-2002 годы окончил Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация — менеджер. В 2011-2013 годы окончил магистратуру в Академии госуправления при президент КР, специальность - менеджмент.



Свою трудовую карьеру начал наборщиком компьютерного участка «Акыл». Трудовая деятельность:



- 13 августа-25 декабря 2001 — наборщик компьютерного участка «Акыл»;



- 23 марта-31 октября 2003 — ведущий специалист сектора МСУ Октябрьского акимиата Бишкека;



- 31 октября 2003 - 22 ноября 2004 — системный администратор техотдела Октябрьского акимиата;



- 2 марта-27 марта 2009 — ведущий специалист отдела поддержки семьи, детей и организационной работы Октябрьского акимиата;



- 21 марта-1 августа 2009 — эксперт по выборам Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, привлеченный специалист;



- 29 июля 2009-1 ноября 2010 — главный специалист Министерства экономического развития и торговли КР;



- 1 ноября 2010-21 января 2014 — руководитель секретариата политической партии «Ак Шумкар»;



- 28 февраля 2014-1 февраля 2016 — замдиректора ОсОО «ИлТегСтрой компани»;



- 1 февраля-31 мая 2016 — инспектор отдела организационно-инспекторской работы МСУ Аппарата правительства;



- 1 марта 2017-17 марта 2022 — заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОсОО «Нур Строй Монтаж»;



- 15-17 марта 2022 — эксперт отдела экспертизы решений президента и Кабмина;



- 18 марта 2022-1 ноября 2023 — руководитель Аппарата мэрии Бишкека;



- С ноября 2023 года руководил Аппаратом полпреда президента в Иссык-Кульской области.



ГП «Кыргыз Маданият Сервис» был основан 28 августа 2023 года и отвечает за организацию культурных мероприятий государственного масштаба: Дней культуры, фестивалей, конкурсов, официальных церемоний, гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов. Предприятие также обеспечивает учреждения культуры необходимым техническим оборудованием, развивает систему книгоиздания и художественных переводов, оказывает услуги по проектированию и установке памятников.

