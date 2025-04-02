Слишком увлеклись, - депутат о сносе построек на проспекте Айтматова

В Конституции права на частную собственность защищены.

Жители жилмассивов Киргизия-1 и 2 в Бишкеке обращаются с жалобами на незаконные действия мэрии, сообщил депутат Исхак Масалиев («Бутун Кыргызстан») 1 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, архитектуре.



«Что бы не происходило, все должно быть законно. Должно быть законное решение всему», - сказал он.



Масалиев предложил отправить материалы генеральному прокурору и президенту, чтобы установить законность таких действий.

«Вопрос компенсаций есть, другие пути решения вопроса есть. Да, строить и развивать нужно, но не таким путем. И не аргумент, что строим дорогу для гостей. Слишком увлеклись, брать и прогонять людей. На объездной дороге, правильно, приводят в порядок. Там изначально говорилось, что неправильно выходить за линию. Сейчас там идет расчистка», - сказал Масалиев.



«В Конституции права на частную собственность защищены. При реконструкции мэрия должна сделать четкие подсчеты. Если у владельцев есть Красная книга, то мэрия должна выплатить компенсации. Необходимо изучить документы сторон», - сказал депутат Эльдар Абакиров («Альянс»).



Ранее сообщалось, в рамках реконструкции и расширения проспекта Ч.Айтматова планируется демонтаж заборов 66 частных домов. На заборах написали, на сколько нужно сдвинуть объект — на 10-14 метров. В результате обсуждения с жителями мэрия решила сдвинуть заборы на 4-5 метров.



Управление по контролю за землепользованием выдало уведомления владельцам домов.

Источник: АКИpress