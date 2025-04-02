Государстве вернули незаконно приватизированный ипподром в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Возвращен в государственную собственность незаконно приватизированный ипподром в Московском районе Чуйской области.

По данным комитета, ГКНБ совместно с органами прокуратуры в результате проверочных мероприятий возвращен государству ипподром с имущественным комплексом, включающий в себя две конюшни, навес для сена, конторой, трибуной и двумя складами на земельном участке площадью 27,4 га в Московском районе.

Данный объект до незаконной приватизации использовался как испытательный ипподром по подготовке и выявлению племенных лошадей и был важным объектом конноспортивных и культурно-общественных мероприятий. При этом, после приобретения ипподрома частными лицами, отдельные из них намеревались раздробить указанный участок и реализовать под ИЖС.

В результате принятых мер, 28 марта 2025 года указанный ипподром возвращен на баланс Нарзанского а/а Московского района Чуйской области.