С 1 мая запрещено заезжать в Ала-Арчинское ущелье на авто и готовить еду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Въезд на территорию будет разрешен только электрокарам.

С 1 мая въезд автомобилей в ущелье Ала-Арча будет запрещен. Для перевозки посетителей закуплены электромобили, сообщил 31 марта управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на пресс-конференции.



По его словам, закуплено 84 электромобиля: 14-местные и 12-местные, они уже находятся в Бишкеке.



«Въезд на территорию будет разрешен только электрокарам. Сейчас идет работа по улучшению инфраструктуры: строится большой амфитеатр, точки быстрого питания. В этом году мы полностью запрещаем проведение любых мероприятий, включая приготовление пищи на территории парка», - заявил он.

