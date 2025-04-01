В парке имени Панфилова приостановили работу аттракционов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Состояние девушки тяжелое и она находится в реанимации

В парке имени Панфилова приостановлена работа всех механических аттракционов, сообщает пресс-служба Минприроды.



31 марта во время работы аттракциона произошел разрыв двух ремней безопасности, в результате чего пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Состояние девушки тяжелое и она находится в реанимации.



«В настоящее время проводится углубленное обследование технического состояния всех аттракционов», - говорится в сообщении.



Владельца аттракциона в парке имени Панфилова оштрафовали на 35 тыс. сомов согласно статье 274 Кодекса о правонарушениях (Нарушение требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, устанавливающих правила ведения работ на опасных производственных объектах).



По этому инциденту была создана специальная комиссия, которая провела осмотр на месте. В состав комиссии вошли представители Службы экотехнадзора по Бишкеку и Аламединскому району, представители мэрии столицы, акимиата Первомайского района и правоохранительных органов.

