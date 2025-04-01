Кыргызстан и Китай развивают сотрудничество в цифровых технологиях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили обмен опытом в обработке данных, облачных вычислениях и цифровых госуслугах
В Министерстве цифрового развития прошла встреча с делегацией города Карамай (КНР).
По данным ведомства, стороны обсудили обмен опытом в обработке данных, облачных вычислениях и цифровых госуслугах.
Кыргызская сторона представила достижения в цифровизации, включая «Тундук» и G-cloud. Китайские партнеры поделились опытом создания дата-центров.
Также стороны пригласили друг друга на ключевые IT-мероприятия: КИТ-2025 в Бишкеке (29–30 мая) и форум «Китай – ШОС» в Карамае (июнь 2025).