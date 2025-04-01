На Иссык-Куле в госсобственность вернули промышленные объекты и участки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Иссык-Кульской области на баланс государства переданы промышленные объекты и земельные участки.

По данным комитета, в рамках работы по выявлению и возврату на баланс государства незаконно выведенных в частную собственность промышленных объектов и земельных участков, возвращены нижеследующие объекты:

- Тюпское деревообрабатывающее предприятие с производственным помещением (цех) и земельным участком мерою 3900 кв. метров (передан на баланс Тюпского механизированного лесного хозяйства);

- Тюпский «Райсельремкомхоз» с административно-имущественным комплексом на земельном участке мерою 2,63 га (передан на баланс Тюпского айыл окмоту);

- Земельный участок в с.Кичи-Орукту Тюпского района мерою 942,0 кв. метров (передан на баланс Балбайского айыл окмоту);

- Зерносклад в с.Мин-Булак Тюпского района общей площадью 486,15 кв. метров (передан на баланс Карасаевского айыл окмоту).

ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков, предприятий и зданий.