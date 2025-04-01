Камчыбек Ташиев предложил называть грецкий орех кыргызским

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы живем в таком уникальном месте

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предложил называть грецкий орех кыргызским. Видео его слов опубликовал на своей странице в Facebook Откурбек Рахманов.

Судя по всему, видео было снято в Джалал-Абадской области во время посадки саженцев.

«Тысячи лет у нас растут орехи, самая большая плантация по миру у нас в Арсланбобе, не по Кыргызстану, Центральной Азии или континенту. Нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов. Мы живем в таком уникальном месте. По миру орех распространился из Кыргызстана, и потом его стали называть и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех распространился из Кыргызстана. Поэтому мы должны назвать его кыргызским, а не грецким», — сказал Ташиев.

Ранее сообщалось, что в Джалал-Абадской области по инициативе Камчыбека Ташиева на 100 гектарах пустынной территории начали высаживать 40 тысяч саженцев. В МЧС уточнили, что высаживается семь видов деревьев — грецкий орех, фисташку, миндаль, яблоню, сосну, абрикос, хвойные и лиственные породы.

В предыдущие годы Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщало, что занимается разработкой бренда кыргызского ореха. Тогда чиновники отмечали, что ни в одной стране мира не растут дикие орехи, как в Кыргызстане. По данным ведомства, площадь ореховых лесов занимает 45 тысяч гектаров. По данным сайта open.kg, только в долине реки Арсланбоб площадь ореховых лесов составляет более 600 тысяч гектаров.