Жумагулов: Встреча в Худжанде – первый шаг к интеграции стран Центральной Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такая встреча сторон будет способствовать стабильности и развитию региона.

Встреча в Худжанде — первый шаг на пути к интеграции стран Центральной Азии. Об этом агентству «Кабар» сообщил политолог, директор Евразийского центра стратегических исследований Бакыт Жумагулов.

Он отметил, что такая встреча сторон будет способствовать стабильности и развитию региона.

«Встречу в Худжанде можно считать первым шагом на пути к интеграции стран Центральной Азии. Эти действия будут способствовать мирному переходу стран Центральной Азии, в том числе Ферганской долины, к стабильности и развитию. Они также принесут хорошие результаты народам Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Они постепенно будут способствовать росту экономического сотрудничества между странами. В то же время, можно предположить, что они будут способствовать превращению стран Центральной Азии в геополитические державы в плане безопасности», - сказал политолог.

Источник: Кабар