Кыргызстан и Казахстан снова обсуждают проект автодороги Алматы — Иссык-Куль

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вопрос строительства автодороги Алматы — Иссык-Куль обсуждается двумя странами с 2007 года

В Алматы состоялось шестое заседание кыргызско-казахской рабочей группы по развитию инфраструктуры экономического коридора Алматы — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Замглавы Минтранса КР Талантбек Солтобаев и зампредседателя комитета автодорог профильного ведомства РК Бахтияр Жамбыл обсудили состав технического задания и ключевые параметры технико-экономического обоснования проекта альтернативной автодороги Алматы — Иссык-Куль, а также определили дальнейшие шаги для запуска электробусного маршрута Алматы — Бишкек. По итогам встречи подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.

Отметим, что вопрос строительства автодороги Алматы — Иссык-Куль обсуждается двумя странами с 2007 года.

Источник: 24.kg