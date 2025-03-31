Государству возвращен муниципальный детский сад

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР установлен факт неправомерного отчуждения дошкольного детского образовательного учреждения, которое в 1997 году было выведено c баланса государства и отдано в частную собственность.

При этом, согласно абзацу 6 статьи 43 Закона КР «Об образовании» от 16 декабря 1992 года № 107, здания и материально-техническая база государственных учреждений образования не подлежат приватизации.

Владелец детского сада добровольно передал права на данное учреждение с земельным участком на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Принимая во внимание, что с 1997 года по настоящее время здание детского сада использовалось по образовательному профилю как частное образовательное учреждение, а также учитывая нехватку средних специальных колледжей с иностранным уклоном, с бывшим владельцем данного объекта будет составлен договор аренды на последующую эксплуатацию указанного объекта для образовательной деятельности.

Фото пресс-центра ГКНБ. здание бывшего детского сада