1 апреля начнется регистрация авто с иностранными госномерами. Список документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Легализация продлится до 1 октября 2025 года.
В Кыргызстане с 1 апреля начинается легализация автомобилей с иностранными госномерами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.
Легализация продлится до 1 октября 2025 года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах госагентства. Для этого владельцам необходимо:
- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное аккредитованной лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (СБКТС);
- транспортное средство для проведения визуального осмотра с фотофиксацией;
- заявление по форме, установленной уполномоченным органом в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава;
- удостоверение личности;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (при наличии);
- обязательство о том, что транспортное средство не в розыске, а также не состоит в залоге, не предмет спора с третьими лицами, не находится под арестом и не используется в качестве такси;
- справка уполномоченного госоргана, осуществляющего пограничный контроль о пересечении государственной границы. В случае отсутствия справки днем ввоза транспортного средства будет считаться 31 декабря 2024 года;
- квитанции об оплате сборов и платежей за регистрацию, специальную бланочную продукцию и государственные регистрационные знаки. Оплата может производиться посредством электронных систем приема платежей;
- квитанцию об оплате сборов за легализацию, в размере 100 тысяч сомов.
В госагентстве отметили, что легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.