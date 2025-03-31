В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ее водворили в СИЗО-1 на 1 месяц

Задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 31 марта в пресс-службе УВД Ленинского района.



По словам пострадавшего, 13 декабря 2024 года его знакомая взяли у него автомобиль Lexus RX350 стоимостью $68 тыс, чтобы продать машину и на эти деньги закупить золото из Турции. Знакомая пообещала вернуть деньги с процентами, но в итоге продала авто и скрылась.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую Ж.Г., 1974 года рождения. Ее водворили в СИЗО-1 на 1 месяц.



В рамках следствия установлена ее причастность к двум аналогичным преступлениям. Милиция не исключает, что есть и другие. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий задержанной или владеет какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 702 494 730, 0 700 050 505 или 102.

