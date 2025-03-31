ГКНБ: земельный участок общей площадью 1,08 га возвращен на баланс мэрии г.Узген

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимых мероприятий по возврату государственной собственности, было установлено что земельный участок общей площадью 1,08 га расположенный в центре г.Узген был незаконно выведен в частную собственность.

Так в рамках досудебного производства был направлен судебный иск о незаконном вынесении постановление бывшего мэра г.Узген «С.А.С». При этом в ходе судебных разбирательств Ошским областным судом принято решение о возврате в государственную собственность земельного участка размером 1,08 га.

В настоящее время указанный земельный участок возвращен на баланс мэрии г.Узген.