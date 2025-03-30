В Бишкеке во время Айт-намаза заторов и ДТП не зафиксировано – ГУОБДД

Сотрудники безопасности дорожного движения были распределены по всем мечетям страны
Во время Айт-намаза заторов и дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.
По его данным, сотрудники безопасности дорожного движения были распределены по всем мечетям страны и в усиленном режиме обеспечивали безопасности дорожного движения во время Айт-намаза.
Благодаря слаженной работе сотрудников, во время молитвы не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия или затора на дорогах.
Особое внимание уделялось крупным мечетям Бишкека, где сотрудники регулировали движение транспорта и освобождали прилегающие территории от припаркованных автомобилей, создавая комфортные условия для граждан.