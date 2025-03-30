В Таласе от землетрясения пострадали 48 домов

Из них 31 дом был застрахован.

В Таласском районе Таласской области в результате землетрясений, которые произошли 28 марта в 4:42 утра и 16:56 дня, были зарегистрировано 48 поврежденных домов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР, комиссией гражданской защиты со дня ЧС проводятся работы по определению домов, которые получили повреждения. На сегодняшний день были зарегистрированы 48 домов и составлен акт. Из них 31 дом был застрахован.

Так:

• В селе Копуро-Базар - 26 домов;

• В селе Арал - 12;

• В селе Уч- Эмчек - 2;

• В селе Шумкар - Уя - 6;

• В селе Манас - 1;

• В селе Кок-Ой - 1.