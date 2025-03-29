В Бишкеке более 2500 милиционеров будут обеспечивать порядок во время празднования Орозо айт

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 30 марта совершение праздничного намаза будут проводиться в 126 мечетях города Бишкек

Более 2500 сотрудников столичной милиции будут обеспечивать общественный порядок во время праздника Орозо айт, сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, сегодня в столичной милиции прошло инструктивное совещание с участием замначальника ГУВД Айбека Ажыбаева и руководителей силовых структур, привлеченных на охрану общественного порядка во время совершения праздничного намаза.

В ходе совещания всех привлеченных на охрану общественного распределили по территории столицы, где расположены мечети.

Напомним, что 30 марта совершение праздничного намаза будут проводиться в 126 мечетях города Бишкек и более 2500 сотрудников правоохранительных органов будут следить за общественным порядком и правилами дорожного движения для предотвращения возможных заторов.

Главное управление внутренних дел города Бишкек просит всех соблюдать общественный порядок, проявлять уважение к окружающим и с пониманием относиться ко всем законным требованиям сотрудников милиции во время проведения праздника Орозо айт.